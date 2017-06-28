Лещенко: Манафорт сообщил не обо всех деньгах от "регионалов"

Нардеп Сергей Лещенко, ранее обнародовавший информацию о платежах Полу Манфорту от Партии регионов, считает, что он занизил полученную сумму за предоставленные регионалам услуги.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Из того, что я увидел, там отсутствует отчетность Пола Манафорта с 2005 по 2012 годы. То есть, семь лет его работы на Партию регионов отсутствуют в отчете, который он подал в Министерство юстиции США. Именно эти семь лет приходятся на так называемую "черную бухгалтерию" Партии регионов. Эта "черная бухгалтерия" охватывает период с 2007 по 2012 годы и именно этих платежей нет в отчете Манафорта в Министерство юстиции США. То ли он забыл как получал эти деньги, то ли предпочитает не показывать тех платежей, которые фигурируют в "черной бухгалтерии" потому, что эти платежи были сделаны не в соответствии с законами Америки или Украины?", - сказал Лещенко.

По его словам, в "черной бухгалтерии" Партии регионов, которая охватывает период с 2007 по 2012 годы, упоминается его фамилия на сумму свыше 12 млн долларов.

"В его отчетности по 2012-2014 годы еще 17 млн, то есть всего получается 30 млн долларов за период работы на партию регионов с 2007 по 2014 годы. А еще период с 2005 до 2007 года, не отражен ни в "теневой бухгалтерии", ни в его официальных отчетах", - отмечает депутат.

Как сообщалось, бывший глава избирательной кампании 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 июня был зарегистрирован как иностранный агент из-за консультационных услуг, которые он ранее предоставил политической партии бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Манафорт сообщил Министерству юстиции, что его фирма, DMP International, получила от Партии регионов более 17 млн долларов за консультирование в период с 2012 до 2014 года.

26 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписи Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов, а информация о его вину - это пиар-технология.

Однако еще в ноябре 2016 года сообщалось, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов Манафорту.

Напомним, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".