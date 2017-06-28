СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации

Боевики ОРДО могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже терактам в населенных пунктах на Донецком направлении, направленных против мирного местного населения чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая.

Об этом вечером 28 июня, сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны НЗФ ОРДО мирного населенного пункта вблизи линии разграничения сторон, несмотря на провозглашенное "хлебное перемирие".

"Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки около 15:00 под огонь боевиков попали жилые кварталы населенного пункта. Один из боеприпасов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от здания Красногоровской общеобразовательной школы №1 в микрорайоне Солнечный", - сообщили в СЦКК .

Согласно сообщению, боевики могут прибегнуть к провокациям и терактам в населенных пунктах как на территории, подконтрольной правительству Украины, так и на территории ОРДО.

"Действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - заявили в СЦКК.

По данным штаба АТО, жилой квартал Красногоровки был обстрелян из 120-мм миномета.