Правозащитники: В симферопольском СИЗО задержанные - в нечеловеческих условиях

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Среда, 28 июня 2017, 22:15

У украинского активиста Владимира Балуха, заключенного в аннексированном Крыму, обострились проблемы с сердцем, повышенное давление и постоянные головные боли из-за обострения гайморита.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на данные родственников Балуха.

"23 июня адвокат украинца во время встречи с Балухом в СИЗО обратил внимание на признаки, указывающие на ухудшение здоровья своего подзащитного. Адвокат украинца будет ходатайствовать о полном медицинском обследовании Балуха", - говорится в сообщении.

Правозащитники сообщают, что фиксируют жалобы на непредоставление своевременной медицинской помощи другим украинским политзаключенным - Эмиру-Усэйну Куку, Арсену Джеппарову, Владимиру Дудке, Евгению Панову, гражданину Украины афганского происхождения Кабиру Мохаммаду.

"20 июня резко ухудшилось состояние здоровья фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Присича. У него, по информации родственников, онемела часть головы, началось кровотечение из носа, и он потерял сознание", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в СИЗО Симферополя задержанным не хватает места, в помещениях - жара и антисанитария.

"В камере СИЗО, в которой содержат Балуха, вместе с ним находятся 20 человек, но камера рассчитана на 16 мест, и кроватей на всех не хватает. Размер камеры - 42 кв. м. Норма санитарной площади в камере на одного человека установлена ​​в размере 4 кв. м. На одного же заключенного в камере приходится чуть более 2 кв. метров", - говорится в сообщении.

Людям в СИЗО не хватает свободного и личного пространства, все личные вещи задержанных находятся в камере и занимают много места.

"Камеры плохо освещены, у заключенных портится зрение. В помещениях антисанитария - тараканы, муравьи и другие насекомые. Арестантов кусают блохи и комары. На прогулку заключенных выводят в полуоткрытое помещение, по размеру меньше самой камеры", - заявляют в свою очередь родственники задержанных.

По информации крымского адвоката Эмиля Курбединова, политзаключенным, многие из которых уже более года находятся под стражей, не предоставляется возможность свидания с родственниками.

"Подобные действия властей РФ в отношении украинских политзаключенных являются дополнительным способом давления на них", - заявляют в Крымской правозащитной группе.

Темы: Крым политзаключенные
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