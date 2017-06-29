Италия может закрыть порты для мигрантов

50 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 02:31

Власти Италии пригрозили запретить иностранным судам высаживать в итальянских портах мигрантов из других стран.

Об этом сообщает ВВС.

Речь идет в первую очередь о спасательных судах под флагами других стран, которые наряду с итальянской береговой охраной занимаются спасением мигрантов, которые пытались по морю добраться до Италии из Ливии, но потерпели крушение.

Достаточно часто спасательные суда, участвующие в операции, принадлежат гуманитарным организациям и ходят под флагом различных государств, в том числе Германии и Мальты. Но спасенных мигрантов высаживают в Италии.

Представитель страны в Евросоюзе Маурицио Массари в своем письме руководству союза заявил, что ситуация выходит из-под контроля. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в свою очередь обвинил другие европейские страны в попытке проигнорировать эту проблему.

В связи с этим, сейчас в правительстве Италии обсуждается возможность введения для таких судов запрета на возвращение в итальянские порты.

Количество мигрантов, попытавшихся морем добраться до Италии из Северной Африки за последние четыре дня, оценивается примерно в 10 тысяч человек. Всего же за этот год в Италию въехали 73 тысячи мигрантов, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Темы: миграция Италия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Возле испанского побережья спасены более 200 мигрантов 25 июня 2017, 04:37
В Средиземном море за четыре дня были спасены 10 000 мигрантов 28 мая 2017, 01:25
Контрабандисты из Украины перевозили на роскошных яхтах мигрантов в ЕС 16 мая 2017, 15:37
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко наградил орденами нардепов, голосовавших за диктаторские законы 16 января
В ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации
Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт
Все новости
На связи

Как фото, сделанное каждые 5 лет, помогает беречь дружбу

Согласие на отцовство

Почему человек одновременно сделал предложение подруге и ее дочери