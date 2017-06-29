В Берлине еще не знают дату встречи "нормандской четверки"

49 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 03:44

В Берлине пока не могут назвать дату встречи руководителей стран-участниц "нормандского формата".

Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает "Укринформ".

"О конкретных планах я не могу пока говорить", - сказал дипломат.

По его словам, только тогда, "когда мы будем уверены, что будет политически целесообразно вынести на политический уровень какую-то определенную тему, определенную озабоченность, например, по вопросу так и не соблюдающегося перемирия, мы предложим нашим партнерам встретиться на уровне министров или даже глав государств и правительств".

Шефер также отметил, что по вопросу урегулирования постоянно идут переговоры: в минской Трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" на разных уровнях.

Темы: Донбасс Германия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава МИД Германии призвал продолжить "хлебное перемирие" 28 июня 2017, 23:45
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации 28 июня 2017, 19:51
Порошенко наградил медика из СММ ОБСЕ и активиста, погибших на Донбассе 28 июня 2017, 16:08
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко наградил орденами нардепов, голосовавших за диктаторские законы 16 января
В ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации
Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт
Все новости
А где братик?

Кто и зачем придумал раскраски о недоношенных детях

На связи

Как фото, сделанное каждые 5 лет, помогает беречь дружбу