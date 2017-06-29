В КНДР заочно приговорили экс-президента Южной Кореи к смертной казни

190 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 05:36

Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.

Об этом сообщает ВВС.

Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи.

Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор".

Пак Кын Хе лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом, и в настоящее время находится под арестом в Южной Корее в ожидании суда.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.

Темы: Южная Корея Северная Корея
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Новый президент Южной Кореи вступил в должность 10 мая 2017, 07:41
На выборах президента в Южной Корее победил либерал - экзит-полы 9 мая 2017, 17:42
В Южной Корее начались досрочные выборы президента 9 мая 2017, 05:03
powered by lun.ua
Главные новости
Порошенко наградил орденами нардепов, голосовавших за диктаторские законы 16 января
В ПАСЕ собрали достаточно подписей за отставку Аграмунта
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации
Подрыв авто с сотрудниками СБУ квалифицировали как теракт
Все новости
Советы долгожителей

Как сделать свою жизнь более долгой

Стихи

Любовь, страх, смерть: 5 грузинских поэтов, которых стоит знать