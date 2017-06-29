Сутки в АТО: 35 обстрелов, один военный ВСУ погиб

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Четверг, 29 июня 2017, 07:00

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 35 раз открывали огонь по украинским силам, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения и боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

На Приморском направлении террористы били девять раз.

"В течение суток боевики, используя минометы и пехотное вооружение, обстреливали наши позиции в районе Лебединского, Водяного, Павлополя, Гнутово, Красногоровки и Марьинки. Из гранатометов различных модификаций противник бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Тарамчука и Талаковка. Большинство из этих обстрелов состоялась уже после захода солнца", - отметили в штабе.

Также днем боевики из миномета калибра 120 мм обстреляли жилой квартал Красногоровки, пострадавших нет.

На Донецком направлении сепаратисты били 11 раз.

Боевики активизировались в районе Авдеевки, где несколько раз вчера обстреливали украинские оборонительные укрепления из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Около 21.00 бандиты обстреляли украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм.

Неподалеку Каменки и Новоселовки Второй террористы неоднократно открывали огонь из минометов разного калибра, различных образцов пехотного вооружения, а также противотанкового ракетного комплекса и зенитной установки. Под обстрелы из минометов вчера вечером попали также украинские опорные пункты в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов.

"Опять отмечается относительное обострение в районе Бахмутской трассы, где оккупанты вечером в течение нескольких часов плотным огнем из 120 мм и 82 мм минометов, а также из менее мощного вооружения, накрывали наши позиции вблизи Крымского", - заявили в штабе.

Также из минометов боевики били неподалеку Трехизбенки и Счастья. Кроме того террористы нарушали перемирие в районах населенных пунктов Старый Айдар, Новотошковское, Шаров Кут и Валуйское.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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