Пентагон: В Кремле уверены, что США хотят сменить власть в РФ

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Четверг, 29 июня 2017, 07:41

В Кремле убеждены, что США намерены изменить власть в России.

Об этом говорится в докладе разведывательного управления Пентагона, передает АР.

Отмечается, что Россия демонстрирует "глубокое и неизменное недоверие к попыткам США продвигать демократию во всем мире". Это воспринимается Россией как попытку "навязать единый набор мировых ценностей".

 "Кремль убежден, что Соединенные Штаты закладывают основу для смены режима в России, что еще больше укрепилось после событий в Украине", - говорится в докладе, авторы которого ссылаются на заявления российского правительства о том, что это США спровоцировали "народное восстание", заставившее бежать Виктора Януковича.

Также в докладе говорится, что Москва опасается попыток США диктовать международные нормы, которые угрожают основам кремлевской власти, так как они дают право другим странам вмешиваться во внутренние дела России.

Агентство АР пишет, что получило копию доклада. Пентагон впервые выпустил такой незасекреченный доклад за последние 20 лет. Ранее США выпускали подобные доклады под названием "Советская военная мощь", однако с распадом СССР в 1991 году перестали это делать.

Доклад состоит из 116 страниц и содержит глубокую оценку всех аспектов военной мощи России. Отмечается, что РФ изображается в нем, как страна, методично развивающая свою армию, флот и воздушные силы, ослабленные после распада СССР.

Также в докладе приведен пример вмешательства Москвы в сирийский конфликт.

 "Россия изменила всю динамику конфликта, укрепила режим Асада и обеспечила невозможность разрешения конфликта без согласия Москвы", - говорится в докладе.

Темы: Росcия США
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