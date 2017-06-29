Полиция Донетчины сообщает о перебоях со связью

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Четверг, 29 июня 2017, 08:58

Национальная полиция Донецкой области заявляет о временных сбоях в работе горячей линии "102".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства 29 июня.

Отмечается, что с 6 утра в связи с техническими причинами в работе линии 102 возможны временные сбои. Специалисты работают над устранением неполадок.

Обратиться в полицию жители могут по номерам дежурных частей.

Введены в действие резервные номера, по которым граждане могут обращаться в полицию в случае нарушения работы линии 102: 067-623-51-52, 050-346-24-78, 063-336-43-76

Украинская правда

Темы: Донецкая область полиция
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