В Киеве задержали еще одного фигуранта в деле Курченко

1149 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 11:12

Правоохранители в четверг задержали в Киеве еще одного фигуранта дела украинского беглого олигарха Сергея Курченко, которое касается схемы миллионных оборудок с нефтепродуктам.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко. В дальнейшем он координировал деятельность ООО "Лагуна-Рени", морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени", - написала она в Facebook.

Как известно, Генпрокуратура в вторником, 27 июня 2017 года, объявила письменное подозрение Курченко в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Курченко нефть прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ: Курченко составлено письменное уведомление о подозрении по 9 статьям 28 июня 2017, 14:52
Человек Курченко купил сеть газовых заправок в Германии – DW 23 июня 2017, 21:09
Хроника 20 июня. Кучма показал свою Конституцию, а Курченко нацелился на украинский Forbes 20 июня 2017, 08:00
powered by lun.ua
Главные новости
Суд разрешил судить Януковича заочно
В Киеве задержали еще одного фигуранта в деле Курченко
Суд признал невиновным в неповиновении сына нардепа, который пьяным устроил ДТП
Отчет Госдепа США: На Донбассе женщин похищают для сексуальной эксплуатации
Все новости
Фото

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

6 способов

Как держать животных в безопасности во время жары