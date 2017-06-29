Убийц мэра Старобельска приговорили к 15 годам. Заказчик - в розыске

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Четверг, 29 июня 2017, 11:42

Двух жителей Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство Старобельского городского головы Владимира Живаги.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Правоохранители установили, что двое членов организованной преступной группы совершили заказное убийство и застрелили мэра на территории двора Старобельского городского совета.

Согласно информации, уголовное производство в отношении организатора этого убийства выделено в отдельное производство, его объявили в розыск.

Как известно, в феврале 2016 года мэра Старобельска нашли с огнестрельными ранениями головы на территории Старобельского городского совета. Сообщалось, что он умер в карете скорой помощи.

Украинская правда

Темы: убийство Луганская область
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