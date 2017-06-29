Прокуратура просит увеличить залог Гужве до 3,2 миллиона

459 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 13:04

Прокуратура обжаловала меру пресечения, избранную Шевченковским райсудом Киева, руководителю интернет-издание "Страна.UA" Игорь Гужва.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Указывается, что прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн гривен.

Как известно, вечером 22 июня во редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.

Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако в тот день главреда на свободу не отпустили.

По данным прокуратуры, у нее есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.

27 июня Гужва вышел из следственного изолятора и заявил, что власти якобы готовят еще два уголовных дела.

2 года назад Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов, тогда он внес залог 1 035 300 грн. В апреле этого года он заявлял, что против него готовят дело о неуплате налогов.

Темы: СМИ интернет суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Эксперт в Washington Post: нам всем надо инвестировать в безопасность Украины 28 июня 2017, 09:28
Лукаш: Гужва сдал загранпаспорта 28 июня 2017, 06:30
СМИ: "Интер" тоже попал под атаку вируса 27 июня 2017, 22:59
powered by lun.ua
Главные новости
Обвинительный акт: Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ
Источник: Добкина могут лишить неприкосновенности
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 4 ранены – штаб
Аласания говорит, что НОТУ оштрафуют за "недопуск РФ" на Евровидение
Все новости
Интервью

Художник Евгений Самборский: Искусство – способ делиться энергией

Вирусная атака

Вирус "Петя". Как уберечься от кибер-атаки