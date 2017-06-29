Обвинительный акт: Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.



Об этом говорится в обвинительном акте, который прокуроры зачитывают в судебном заседании в четверг.



Согласно тексту обвинения, сразу после прибытия Януковича в Российскую Федерацию в конце февраля 2014 года - экс-президент вступил в сговор с властями России для получения преференций и дальнейшего проживания на территории России.



Так, Россия использовала Януковича как якобы действующего президента Украины для легимитизации присутствия российских войск в Украине и оккупации части украинской территории.



Это было сделано из-за составление и направление 1 марта 2014 Януковичем письмо президенту России и Совета Федерации о призыве ввода российских войск в Украине.



Так же Янукович поддержал обращение Сергея Аксенова о "предоставлении помощи крымчанам" к Владимиру Путину.



"Умышленное и противоправными действиями Янукович предоставил иностранному государству помощь против своего государства, а также способствовал ведению агрессивной войны", - отметил прокурор.



Общие убытки, которые Украина получила за действия экс-президента – 1 триллион 800 миллиаодов 352 миллиона гривен.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Роман Кравец, УП