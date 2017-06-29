Обвинительный акт: Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ

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Четверг, 29 июня 2017, 13:27

Прокуратура обвиняет экс-президента Виктора Януковича в пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

Об этом говорится в обвинительном акте, который прокуроры зачитывают в судебном заседании в четверг.

Согласно тексту обвинения, сразу после прибытия Януковича в Российскую Федерацию в конце февраля 2014 года - экс-президент вступил в сговор с властями России для получения преференций и дальнейшего проживания на территории России.

Так, Россия использовала Януковича как якобы действующего президента Украины для легимитизации присутствия российских войск в Украине и оккупации части украинской территории.

Это было сделано из-за составление и направление 1 марта 2014 Януковичем письмо президенту России и Совета Федерации о призыве ввода российских войск в Украине.

Так же Янукович поддержал обращение Сергея Аксенова о "предоставлении помощи крымчанам" к Владимиру Путину.

"Умышленное и противоправными действиями Янукович предоставил иностранному государству помощь против своего государства, а также способствовал ведению агрессивной войны", - отметил прокурор.

Общие убытки, которые Украина получила за действия экс-президента – 1 триллион  800 миллиаодов 352 миллиона гривен.

Как известно, в четверг Оболонский районный суд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович Росcия суд
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