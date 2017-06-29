Луценко: В деле Шеремета серьезного прогресса нет

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Четверг, 29 июня 2017, 15:10

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", – сказал он в интервью проекту Радио Свобода "Настоящее время".

Подробностей расследования генпрокурор не привел.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.

Правоохранители квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. До сих пор организаторы и исполнители убийства Шеремета не названы. Следователи склоняются к версии о профессиональных мотивы преступления.

10 мая 2017 года журналисты "Слідство.Інфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета.

Авторы фильма-расследования "Убийство Павла" идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем – чего не сделали правоохранители. Также журналисты по видеозаписям установили, что подозреваемые в заложении взрывчатки мужчина и женщина были поблизости взрыва утром 20 июля.

В начале июня 2017 года президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах работал на российском телевидении, а последние 5 лет прожил в Киеве, работал в "Украинской правде" и основал Школу журналистики УП, а также был ведущим на радио "Вести".

Темы: Дело Шеремета убийство Луценко
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