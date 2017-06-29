Нардепам разрешили не декларировать расходы на поездки и жилье

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Четверг, 29 июня 2017, 16:12

Национальное агентство по предотвращению коррупции разрешило депутатам Верховной Рады не декларировать средства, полученные для компенсации стоимости проезда, аренды жилья, а также средства, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства, передают Українські Новини.

Согласно закону "О статусе народного депутата", на протяжении всего срока выполнения депутатских полномочий депутат ежемесячно получает средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья, а также средства, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Список депутатов, получивших средства на аренду жилья, ежеквартально публикуются в официальной газете Рады "Голос України" и ежемесячно - на сайте парламента.

Размер средств, связанных с выполнением депутатских полномочий, является фиксированным, поэтому такие сведения являются известными и не могут быть скрытыми или недостоверными.

В связи с этим в целях декларирования вышеуказанные средства не считаются доходом и соответственно их можно не указывать в декларации.

Темы: Верховная Рада декларации НАПК
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