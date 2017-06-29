В пятницу в Украине – до 36 градусов

1319 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 18:39

В пятницу, 30 июня, в Украине будет довольно жаркая погода, лишь в западных областях умеренно тепло.

На юге же Украинский гидрометцентр прогнозирует до 36 градусов тепла.

При этом в центральных областях ожидаются грозы, на севере и Закарпатье – небольшие дожди. Ночью дожди прогнозируют во всех областях, кроме восточных и юго-восточных.

Погода 30 июня
Погода 30 июня

В то же время, 30 июня на реках Закарпатья продолжится подъем уровней воды, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков, поскольку на западе продолжаются грозы.

В субботу, по предварительным прогнозам, жара спадет на Закарпатье и Буковине, а в воскресенье похолодает и в северных областях страны.

Киеву прогнозируют дождевые пятницу и субботу при температуре 30-32 градуса (в воскресенье жара немного спадет). По состоянию на 18:00 четверга в столице 32 градуса тепла.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Спасатели предупреждают о грозах и граде 29 июня 2017, 09:20
День Конституции будет жарким, на юге и востоке дожди 27 июня 2017, 15:44
Из-за непогоды погибла девушка. 86 населенных пунктов без света 27 июня 2017, 08:38
powered by lun.ua
Главные новости
Львов согласился, чтобы мусор вывозила ОГА
Луценко внес представление на арест Добкина
Чиновники объяснили, за что президент наградил Атрошенко и Кулика
Новый посредник ОПЗ связан с окружением Ложкина
Все новости
6 фильмов июля

"Человек-паук", "Дюнкерк" и "Война за планету обезьян"

6 способов

Как держать животных в безопасности во время жары