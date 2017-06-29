В пятницу в Украине – до 36 градусов
В пятницу, 30 июня, в Украине будет довольно жаркая погода, лишь в западных областях умеренно тепло.
На юге же Украинский гидрометцентр прогнозирует до 36 градусов тепла.
При этом в центральных областях ожидаются грозы, на севере и Закарпатье – небольшие дожди. Ночью дожди прогнозируют во всех областях, кроме восточных и юго-восточных.
В то же время, 30 июня на реках Закарпатья продолжится подъем уровней воды, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков, поскольку на западе продолжаются грозы.
В субботу, по предварительным прогнозам, жара спадет на Закарпатье и Буковине, а в воскресенье похолодает и в северных областях страны.
Киеву прогнозируют дождевые пятницу и субботу при температуре 30-32 градуса (в воскресенье жара немного спадет). По состоянию на 18:00 четверга в столице 32 градуса тепла.
Алена Рощенко, УП
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