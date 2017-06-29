В пятницу в Украине – до 36 градусов

В пятницу, 30 июня, в Украине будет довольно жаркая погода, лишь в западных областях умеренно тепло.



На юге же Украинский гидрометцентр прогнозирует до 36 градусов тепла.



При этом в центральных областях ожидаются грозы, на севере и Закарпатье – небольшие дожди. Ночью дожди прогнозируют во всех областях, кроме восточных и юго-восточных.

Погода 30 июня

В то же время, 30 июня на реках Закарпатья продолжится подъем уровней воды, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков, поскольку на западе продолжаются грозы.



В субботу, по предварительным прогнозам, жара спадет на Закарпатье и Буковине, а в воскресенье похолодает и в северных областях страны.



Киеву прогнозируют дождевые пятницу и субботу при температуре 30-32 градуса (в воскресенье жара немного спадет). По состоянию на 18:00 четверга в столице 32 градуса тепла.

Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП