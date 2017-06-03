Похищение бизнесмена: в полиции говорят, что обуховский полицейский давно в отставке

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Суббота, 3 июня 2017, 00:27

Начальник Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский, подозреваемый в организации заказного похищения бывшего гражданина РФ, еще в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с руководящей должности.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович LIGA.net.

По словам спикера, с момента подачи рапорта Ярославский не имел никакого отношения к руководству, вместо него был назначен временно исполняющий обязанности начальника.

Жукович добавил, что после отставки полицейский практически все время провел в отпуске и на больничном.

Также он сообщил, что полиция проведет служебное расследование в отношении Ярославского.

При этом сам Ярославский в ходе судебного заседания 2 июня заявил, что "не увольнялся из правоохранительных органов, хотя этого хотят".

Как известно, в пятницу, 2 июня, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась за 17 млн ​​долларов похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

СМИ сообщили, что злоумышленники пытались похитить и вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака, однако официально в ГПУ эту информацию не подтверждали.

Впоследствии стало известно, что одним из подозреваемых, которого задержали по этому делу, является начальник Обуховского райотдела Нацполиции Денис Ярославский.

Темы: полиция
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