Парубий: Вступление Украины в НАТО нужно закрепить законом
Членство Украины в НАТО нужно определить на законодательном уровне как приоритет государственной внешней политики.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на странице в Facebook.
"После посещения на этой неделе Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами из Североатлантического альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО, как приоритет государственной внешней политики, нужно определить на законодательном уровне", - отметил он.
Парубий добавил, что "поэтому в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины".
Парубий отметил, что НАТО - это единственная сила в мире, которая "способна остановить агрессивную путинскую Россию".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.