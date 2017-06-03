Парубий: Вступление Украины в НАТО нужно закрепить законом

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Суббота, 3 июня 2017, 02:45

Членство Украины в НАТО нужно определить на законодательном уровне как приоритет государственной внешней политики.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на странице в Facebook.

"После посещения на этой неделе Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси и по результатам чрезвычайно плодотворного общения с нашими союзниками и партнерами из Североатлантического альянса, принял решение, что членство Украины в НАТО, как приоритет государственной внешней политики, нужно определить на законодательном уровне", - отметил он.

Парубий добавил, что "поэтому в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики" и в Закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины".

Парубий отметил, что НАТО  -  это единственная сила в мире, которая "способна остановить агрессивную путинскую Россию".

Темы: НАТО Парубий
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