Киберполиция рассказала провайдерам, как заблокировать сайты РФ

Департамент киберполиции Нацполиции Украины предоставил практические рекомендации украинским Интернет-провайдерам, как заблокировать доступ к санкционным сайтам без закупки специального технического оборудования.

Об этом сообщает сайт Нацполиции.

"Так, работники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретение техники", - говорится в сообщении.

В Киберполиции также обратили внимание на то, что в последнее время в сети быстро распространяются специализированные браузеры.

"Они, под легендой предоставления возможности преодолеть ограничения доступа к заблокированным ресурсам, на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональных данных", - подчеркнули в ведомстве.

16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.