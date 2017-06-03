Пяти фигурантам "дела 2 мая" продлили арест на месяц

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Суббота, 3 июня 2017, 06:26

Городской суд Черноморска оставил под стражей пятерых ключевых фигурантов одесского "дела 2 мая".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, представители "Антимайдана" - граждане России Максим Сакаулов и Евгений Мефедов, бывший капитан одесской милиции Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский будут находиться в следственном изоляторе еще 30 дней.

Заседание с перерывами продолжалось последние трое суток. Если бы решение не было принято в пятницу, то подозреваемые могли оказаться на свободе: 6 июня истекал предыдущий срок содержания под стражей обвиняемых.

Отмечается, что обвиняемых выпустили из "клетки" в зале суда и во время судебных заседаний они сидели на скамьях позади адвокатов в окружении полицейских, но от наручников их не освободили.

По состоянию на 28 апреля этого года в организации столкновений украинских и пророссийских активистов со стрельбой, произошедших на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года и приведших к гибели шестерых человек обвинялись более 20 "антимайдановцев". Пять фигурантов дела находятся под стражей. Это - Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедов и Максим Сакаулов.

Всего 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в центре Одессы погибли 48 человек, также около 200 человек были ранены.

Темы: суд
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