Постпред США при ООН пообещала оказывать давление на КНДР

79 просмотров
0
Суббота, 3 июня 2017, 07:47

Международное сообщество будет оказывать давление на КНДР до тех пор, пока Пхеньян не выполнит свои обязательства по резолюциям СБ ООН.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая после принятия резолюции, расширяющей санкции в отношении КНДР.

"Международное сообщество объединяется, чтобы принять меры, и давление не прекратится до тех пор, пока Северная Корея полностью не выполнит резолюции Совета Безопасности", - сказала она.

Как известно, члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР. Документ предусматривает внесение в "черный список" дополнительных физических и юридических лиц из КНДР.

Интерфакс-Украина

Темы: США КНДР
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Тиллерсон изучает возможности для участия США в вопросах Донбасса 3 июня 2017, 05:56
Путин говорит, что отношения с США худшие со времен холодной войны 2 июня 2017, 14:50
Мировые лидеры осудили решение Трампа по климату 2 июня 2017, 07:09
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: 53 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Похищение бизнесмена: в полиции говорят, что обуховский полицейский давно в отставке
День в АТО: 15 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых
Суд арестовал доли Мартыненко в трех компаниях
Все новости
Кино

Украина и Франция экранизируют историческую драму об Анне Ярославне

Светлая память

Любомир Гузар. Человек с ангелом на плече