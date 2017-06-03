В КГГА сообщили, где ограничат движение из-за ремонта дорог

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Суббота, 3 июня 2017, 11:47

В Киеве 5 июня будет частично ограничено движение транспорта на проспекте Свободы и Отрадном.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По данным "Киевавтодора", в связи с фрезерованием дорожного покрытия движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00 на проспекте Отрадном на перекрестке с бульваром Вацлава Гавела; с 9:00 до 17:00 на ул. Свободы на участке от ул. В. Порика до ул. Светлицкого.

Кроме того с 6 июня по 15 июля в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении движения с просп. Николая Бажана на Столичное шоссе будет частично ограничено движение транспорта.

 

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, активная фаза ремонтных работ на улицах города будет проводиться летом, чтобы минимизировать заторы.

По его словам, активные работы по капитальному ремонту продолжаются на улицах Васильковской, Набережно-Корчеватской, Луговой, митрополита Шептицкого, Киквидзе, Григория Сковороды, Кольцевой дороге, в ближайшее время эти дороги будут введены в эксплуатацию.

Летом начнутся работы по капитальному ремонту Воздухофлотского проспекта, бульвара Дружбы Народов, улицы Елены Телиги и других дорог столицы. Также в этом году запланированы работы на Шулявском мосту, мосту возле метро "Нивки" и других.

Также Кличко отметил, что уже полностью завершен капитальный ремонт улиц Раисы Окипной, Международной и Русановской Набережной, на улицах 9 мая, Трублаини, Механизаторов и Павла Грабовского.

Темы: Киев дороги
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