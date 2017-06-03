В Крыму около 60 тысяч военных РФ - СМИ

193 просмотра
0
Суббота, 3 июня 2017, 11:57

В оккупированном Россией Крыму общая численность группировок вооруженных сил РФ  составляет примерно 60 тысяч человек, в перспективе численность военнослужащих РФ может вырасти до 100-120 тысяч.

Об этом в статье ZN.UA пишут представили эксперты фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут.

"Фактически РФ создала и продолжает быстро наращивать так называемую Зону запрета доступа — A2AD, A2/AD (anti-access and area denial zone), защищенную сферу, в которую войска противника не могут попасть без риска понести неприемлемый урон", – отмечают эксперты.

Данная "сфера" с центром в Крыму образована разными типами ракетных комплексов сухопутного и морского базирования ("Искандер" и "Калибр"), береговых противокорабельных комплексов ("Бастион" и "Балл"), ракетных комплексов ПВО (С-300, С-400, Бук-2М, "Панцирь"), комплексов радиоэлектронной борьбы и т.п.

Также отмечается вероятность размещения на территории Крыма ядерных боеголовок для морских и береговых ракетных комплексов.

Темы: Крым Росcия армия аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Крымскому диверсанту" Захтею продлили срок ареста до августа 3 июня 2017, 01:31
Оккупационный суд на две недели сократил срок ареста крымчанину Балуху 1 июня 2017, 19:06
Захватом Крыма руководил нынешний "вице-премьер" ОРДО – Петренко 1 июня 2017, 13:25
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Стрельба в Винницкой области: 45 задержанных взяты под стражу
Сутки в АТО: 53 обстрела, двое военных ВСУ погибли
Похищение бизнесмена: в полиции говорят, что обуховский полицейский давно в отставке
День в АТО: 15 обстрелов, 1 погибший и 3 раненых
Все новости
Кино

Украина и Франция экранизируют историческую драму об Анне Ярославне

Куда идти за стремлением

8 фестивалей инновационного образования