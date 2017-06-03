Окуева: Осмаев говорит, пытается приподниматься
Состояние добровольца Адама Осмаева, на которого 1 июня было совершено покушение, улучшилось.
Об этом сообщила в Facebook его супруга Амина Окуева.
"Только что говорили с Адамом Осмаевым по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления лёгкого, а потом и бегать", - написала она.
Ранее сообщалось, что состояние Осмаева тяжелое. У него сломана ключица, пробиты легкие, также в его позвоночнике застряли пули.
Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.
Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.
Член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко предполагал, что нападавший, несмотря на найденный при нем паспорт гражданина Украины, – не Александр Дакар, "а совсем другой человек, регулярно ездивший в Россию для получения инструкций из центра".
По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.