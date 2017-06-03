Трамп предложил инвестбанкиру должность командующего ВМС США

1444 просмотра
0
Суббота, 3 июня 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп предложил инвестиционном банкиру и морском летчику в отставке Ричарду Спенсеру должность командующего ВМС США.

Как сообщает The New York Times, о выдвижении кандидатуры Спенсера на должность Трамп объявил 2 июня.

Как отмечает СМИ, кандидатура Спенсера на эту должность - вторая: первым был Филипп Билден, тоже бизнесмен, который отказался от должности из-за конфликта интересов в случае назначения.

Если кандидатура Спенсера будет утверждена, он будет руководить военно-морским флотом и морской пехотой.

Спенсер является одним из руководителей компании Fall Creek Management, также он был финансовым директором в Intercontinental Exchange.

Темы: Трамп США армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп пытался снять санкции с РФ сразу после прихода к власти – СМИ 2 июня 2017, 21:20
Маск отказался быть советником Трампа из-за выхода из Парижского соглашения 2 июня 2017, 01:38
Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 2 июня 2017, 01:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Красногоровку обстреляли из минометов, ранена женщина
КНДР: США сами приближают день обращения континента в пепел
Аброськин показал, чем боевики "приветствуют" жителей Авдеевки
В штабе подтвердили потери за сутки: двое погибли, 5 ранены
Все новости
Фото

Уличный художник обращает внимание людей на проблемы города

Афиша на 2-4 июня

Гешефт Garage Сале, швединг, выставка Юрия Коваля, уйма фестивалей