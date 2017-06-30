Найцікавіше: 2005. Порошенко не згоден, що збирає весь негатив 2011. Нацбанк запускає свій телеканал 2013. Українці п'ють більше за росіян 2015. Рада прийняла закон про реструктуризацію валютних кредитів





2003, понеділок

Кандидат Василь Петьовка, якого підтримувала "Наша Україна", переміг на виборах мера Мукачевого. В СДПУ(о) пообіцяли оскаржити це в суді – партія підтримувала противника Петьовки Ернеста Нусера.

2004, середа

– "Кожного разу, коли починаються виборчі кампанії, у них [Воля-Кабель] виникають великі проблеми. Справа в тому, що кожен політик тут має свій канал, і вони хочуть, щоб саме їх канал транслювався у кабельній мережі". Колишній директор компанії "Воля-кабель" Брайан Бест пояснює справжні причини арешту керівників найбільшого оператора кабельних мереж.

Правоохоронці звинувачують керівників "Воля-кабелю" у поширенні порнографічної продукції, здійсненні діяльності з порушенням ліцензійних умов, відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом.

– Частка СКМ Ріната Ахметова у консорціумі "Інвестиційно-металургійний союз" складає 49,9%, а "Інтерпайпа" Віктора Пінчука – 43,75%.

Саме "Інвестиційно-металургійний союз" переміг у конкурсі з продажу "Криворіжсталі" – найбільшого в Україні виробника металопродукції.

2005, четвер

– "Я не вважаю, що мене демонізують. У мене достатньо гарний рейтинг відомості, і я задоволений рівнем підтримки, який мені надають люди". Секретар РНБО Петро Порошенко відповідає на питання, чому в той момент весь негатив нової української влади концентрується саме на ньому.

– Кабмін затвердив перелік об'єктів, які планують приватизувати в першу чергу. Йдеться про 10 підприємств (Одеський припортовий завод, сєвєродонецький "Азот", Нікопольський південнотрубний завод, Криворізький комбінат окислених руд та інші), які будуть проходити передприватизаційну підготовку.

2006, п’ятниця

Коаліціада – 2006. Соцпартія, яка нещодавно не хотіла бачити в спікерському кріслі Петра Порошенка, тепер готова підтримати його кандидатуру.

Сама ж "помаранчева" коаліція готова сісти за круглий стіл з Партією регіонів, котра блокує роботу парламенту і згодна на поступки лише при таємному обранні спікера.

2007, субота

ЄС не повинен втручатися у відносини України з Росією, вважає міністр іноземних справ Арсеній Яценюк. "Чому не рухається європейська інтеграція або чому вона не так швидко рухається? Тому що є якісь проблеми з Росією. Давайте розділимо ці питання", – зазначив він на саміті Ялтинської європейської стратегії.

2009, вівторок

Скандал навколо президентського сина Андрія Ющенка. Його підозрюють у стрілянині біля одного з ресторанів у Києві. Регіонали вимагають від МВС надати парламенту інформацію про можливу причетність Андрія Ющенка до інциденту. В БЮТ підкреслюють, що президентська недоторканність не поширюється на членів його родини. Сам Віктор Ющенко називає звинувачення наклепом, яким нібито хочуть відволікти увагу від "справи Лозинського".

2010, середа

– Міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир Яцуба обізвав журналістів суками. Інцидент стався у парламенті, коли Яцуба проходив повз представників ЗМІ, які брали коментар в одного з міністрів.

– Гучний інцидент на Черкащині. Під час сварки суддя Дарницького райсуду Києва Євген Вовк кілька разів вистрілив з "Макарова" у місцевого тракториста. Постраждалий потрапив у реанімацію, суддя теж ліг в лікарню з травмою голови.

За рік тракториста засудять до двох років умовно, а використання суддею зброї визнають самозахистом.

2011, четвер

– Голова Нацбанку Сергій Арбузов запускає власний медіа-рупор. Компанія "Банківське телебачення", яка є власністю НБУ, отримала ліцензію на супутникове мовлення.

– "Нафтогаз України" хоче через суд стягнути з Юлії Тимошенко 1,5 мільярди гривень збитків, нанесених через газові контракти із Росією від 2009 року. Позов буде розглядатися в рамках кримінальної справи проти Тимошенко щодо газових контрактів.

– Суд заарештував частину майна Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, повідомив заступник генпрокурора Михайло Гаврилюк.

– У "Газпромі" продовжують говорити про можливе злиття компанії з "Нафтогазом", мовляв, в цьому разі росіяни можуть знизити Україні ціну на газ.

2013, неділя

В Україні випивають більше алкоголю, ніж у Росії. Це випливає з рейтингу порочності країн, що склав Bloomberg. Так, кожен дорослий українець випиває в середньому 17,5 літрів алкоголю на рік, а росіянин – понад 16 літрів. Однак при цьому не вказується, чи був врахований тіньовий ринок неліцензійного алкоголю.

2014, понеділок

Один військовослужбовець загинув, 8 отримали поранення через низку нападів терористів на сили АТО.

Українські військові відбили у бойовиків БМ-21 "Град", РПО-А "Шмель", автомати та снайперські гвинтівки новітніх модифікацій, які використовуються в російській армії.

Ввечері спливає термін припинення вогню в рамках мирного плану Петра Порошенка.

2015, вівторок

– Парламент ухвалив закон про реструктуризацію валютних кредитів. Згідно із законом, реструктуризація невиплачених кредитів здійснюється шляхом зміни валюти на гривню за курсом Нацбанку, що існував на час отримання кредиту.

– Переговори у Відні по газових питаннях між Україною, Росією та Євросоюзом завершилися безрезультатно. Термін дії додаткової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" спливає наприкінці дня, а умови подальшого постачання російського газу в Україну досі не узгоджені.

– Парламент дав дозвіл на арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка. Його підозрюють у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду і у винесенні завідомо неправосудних рішень.

– У Росії затвердили проект мосту через Керченську протоку до анексованого Криму. Будівництво хочуть почати восени, а закінчити у 2018 році.

2016, четвер

– Поліція і НАБУ затримали на хабарі головного санітарного лікаря України Святослава Протаса. Одночасно обшуки та допити проводяться і серед 19 головних обласних санлікарів.

– Один український військовий загинув і ще 11 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Есть ли сомнения в том, что Петр Алексеевич пойдет на второй срок? В моем понимании, нет никаких сомнений. Президент пойдет на второй срок, и это страшная и большая ответственность". Лідер фракції БПП у Верховній Раді Ігор Гринів про політичне майбутнє президента Порошенка.

Рустем Халілов, для УП