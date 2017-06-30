Во время обыска в горсовете Херсона изъято более 90 тысяч долларов

Служба безопасности Украины проводит обыски в городском совете Херсона.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства на своей странице в Facebook, пишет ZN.ua.

Отмечается, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и следователями полиции проводят обыски в рамках открытых уголовных производств по фактам совершенных чиновниками Херсонского горсовета преступлений.

Должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму более пяти миллионов гривен, которые предусматривались на строительство и реконструкцию объектов образовательной и культурной сферы Херсона.

Во время проверки причастности чиновников к присвоению средств бюджета, правоохранители провели очередной обыск в служебном помещении одного из руководителей горсовета в рамках расследования преступлений, предусмотренных ст. 191, 364 и 366 УКУ.

Сообщается, что в ходе обыска обнаружено и изъято более 90 тысяч долларов, около 10 тысяч евро и 364 тысячи гривень.

Следователи устанавливают источники получения изъятых у чиновника средств, учитывая размер его официальных доходов и сведений об имуществе, указанных в декларации, сообщили в СБУ.

Решается вопрос об аресте указанных денежных активов.