Одесский Оппоблок избавился от своих депутатов в горсовете

2815 просмотров
Пятница, 30 июня 2017, 06:54

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета за нарушение партийной дисциплины и дискредитацию партии.

Такое решение было принято на заседании Политсовета Региональной организации ПП "Оппозиционный блок" в Одесской области в четверг, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении отмечается, что партийность утратила "большая часть" членов фракции "Оппозиционного блока" в Одесском городском совете.

Поэтому "Оппозиционный блок" также направит на имя городского головы Одессы Геннадия Труханова письмо с информацией о том, что депутатская фракция в Одесском горсовете больше не представляет интересы партии, ее существование не соответствует нормам действующего законодательства.

Кроме того, партия начинает готовить процедуру отзыва указанных депутатов горсовета.

По информации источника агентства в политсиле, речь идет о 8 депутатах: председателе фракции Оксане Гончарук, депутатах Вячеславе Беженаре, Дмитрии Вишнякове, Василии Иеремии, Денисе Ковале, Ольге Кулакевич, Викторе Новаке, Лилии Рогачко.

Темы: Оппозиционный блок Одесса
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гужву будет защищать Лукаш, Вилкул готов взять его на поруки 23 июня 2017, 10:28
Мэра Энергодара отпустили на поруки 12 июня 2017, 18:43
Депутат Харьковщины из "Оппоблока" скрыл фирмы жены в РФ и Крыму – СМИ 12 июня 2017, 12:27
powered by lun.ua
Главные новости
АТО: 22 обстрела из артиллерии и танков, 1 боец ​​ВСУ погиб, 6 ранены
Трамп готов продавать Украине миллионы тонн угля
В Донецке обрушилось здание университета торговли, боевики заявили о взрыве
Исполнительная служба взыскала с "Газпрома" в бюджет 80 миллионов гривен
Все новости
Поступление-2017

Что следует знать абитуриенту

Советы долгожителей

Как сделать свою жизнь более долгой