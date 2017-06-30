АТО: 22 обстрела из артиллерии и танков, 1 боец ​​ВСУ погиб, 6 ранены

На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования применяя тяжелую артиллерию 22 раза обстреливали подразделения ВС Украины. В результате обстрелов один украинский воин погиб, четверо получили ранения, еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Учитывая продолжительность и плотность отдельных обстрелов, можно констатировать обострение ситуации на некоторых участках линии фронта. Неоднократно боевики применяли вчера и тяжелую артиллерию и другие средства поражения, которые запрещены минскими соглашениями. Особенно жарко было на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Донецкое направление. Обстрелы со стороны пророссийских бандформирований здесь 29 июня почти не прекращались. Было насчитано 12 таких фактов.

Чрезвычайно сложной ситуация была именно на участке линии соприкосновения "Авдеевка - Каменка", где боевики активно обстреливали позиции ВСУ не только из пехотного вооружения, но и плотно накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков. Некоторые обстрелы продолжались по несколько часов и характеризовались чрезвычайно высокой интенсивностью.

Кроме того, на этом же направлении поздно вечером под обстрел противника попали опорные пункты сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Там оккупанты использовали 120-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения днем ​​было спокойно - наемники нарушали перемирие лишь в темное время суток.

Так, под огнем противника оказались укрепления сил АТО в районе Водяного, Гнутового, Талаковки и Павлополя. Там оккупанты вооружение калибром более 100 мм не применяли и открывали огонь по большей части из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское направление. Утром и днем ​​на этой части фронта нарушений зафиксировано не было.

Однако противник не смог до конца соблюсти условия прекращения огня и уже поздно вечером выпустил по несколько мин из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО в районе Счастья и Попасной. Кроме того, вблизи Попасной враг бил из зенитной установки и стрелкового оружия.

В штабе отметили, что во время отдельных боевых эпизодов, чтобы подавить огневые средства противника и сохранить свои жизни и здоровье, украинские военнослужащие были вынуждены несколько раз открывать огонь на поражение. При этом ВСУ использовали исключительно вооружение, которое не противоречит требованиям Минских соглашений.