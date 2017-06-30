Молнии убили троих детей и взрослого, еще трое пострадали

От удара молний на Волыни погибли двое детей, во Львовской области – ребенок и взрослый, еще два ребенка и взрослый пострадали от непогоды во Львовской и Ровенской областях.



Кроме того, непогода повалила деревья и обесточила 881 населенный пункт, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 30 июня.



"В период с 29 на 30 июня на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадало 2 человека, произошло падение 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы", – говорится в сообщении.



В Волынской области от удара молнии погибли 2 детей (2002 и 2005 года рождения). В четырех районах (Локачинский, Луцкий, Маневичский и Шацкий районы) повреждены шиферные и металлические кровли на 54 частных жилых домах и 36 объектах социально-бытовой сферы, повалено 77 деревьев.



В Закарпатской области в 3 районах упало 9 деревьев (Межгорский, Перечинский и Раховский районы).



Во Львове от удара молнии погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2008 г.р.) и пострадало 2 человека, из них 1 ребенок (2007 г.р.).



В Самборском районе Львовской области повреждены шиферные и металлические кровли на 6 частных жилых домах, повалены 4 дерева.



В Ровенской области пострадал 1 ребенок (2009 г.р.). В двух районах (Ровенский и Млиновский районы) повреждены шиферные и металлические кровли на 11 частных жилых домах и на 1 объекте социально-бытовой сферы, повалено 19 деревьев.

Непогода наломала дров ГСЧС

В Черновицкой области в пяти районах (Путильский, Сокирянский, Кельменецкий, Новоселицкий и Хотинский районы) повреждены шиферные и металлические кровли на 20 частных жилых домах и 13 объектах социально-бытовой сферы, повалено 111 деревьев.

Буря прошлась по западу Украины

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 173 человек и 48 единиц техники.



В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях, а именно: Волынская – 236 н.п., Хмельницкая – 262 н.п., Львовская – 135 н. п., Черновицкая – 76 н.п., Тернопольская – 69 н.п., Винницкая – 37 н.п., Житомирская – 28 н.п., Ровенская – 22 н.п, Киевская – 15 н.п. и Луганская – 1 н.п.



К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.