Тука предлагает постепенно выселять людей с Донбасса

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Пятница, 30 июня 2017, 10:11

Из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо переселять оттуда местных жителей.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в программе "Итоги дня" на "5 канале".

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", – сказал он.

Заместитель главы МТОТ добавил: "Так же, как будем страдать мы, точно так же будет страдать и Московия. Это наша общая беда. Не удастся стеночкой отгородиться".

По мнению Туки, необходимо создавать международные дискуссии по решению вопроса экологической катастрофы в Донбассе.

"Я только понял, что проблему надо поднимать на высокий уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы... Это просто надо "вопить" на всю Европу о возможных последствиях", – отметил заместитель министра.

Темы: Донбасс экология Тука
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