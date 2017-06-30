Полевой офис миссии ОБСЕ в Попасной эвакуировали из-за обстрела

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Пятница, 30 июня 2017, 10:33

Полевой офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попасной эвакуировали из-за обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК).

"Ночью 29 июня 2017 НВФ ОРЛО обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, расположенное в городе Попасная Луганской области, применив запрещенные минскими соглашениями 82 мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет.

"В результате обстрела со стороны НВФ ОРЛО сотрудники СММ ОБСЕ были вынуждены эвакуировать свой полевой офис в Попасной", – проинформировал штаб АТО.

Подробную информацию СММ ОБСЕ в Украине предоставит позже.
 
"Такими вооруженными нападениями НВФ ОРЛО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", – говорится в сообщении.



Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие действия боевиков и квалифицирует их как грубое нарушение достигнутых ранее соглашений.

Темы: Донбасс ОБСЕ боевые действия
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