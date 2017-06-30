В Киеве прощаются с Шаповалом: церемония – под усиленной охраной

В Центральном доме офицеров в Киеве проходит прощание с погибшим накануне полковником Главного управления разведки Министерства обороны Максимом Шаповалом.

Об этом сообщает в пятницу "Укринформ".

Официальная часть прощание началась в 10 утра. Под стенами здания собрались представители различных силовых ведомств - Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины.

оксана коваленко

Около 10.30 в Дом офицеров приехал председатель СБУ Василий Грицак.

По словам пресс-секретаря Главного управления разведки Максима Краснова, прощание с погибшим полковником в стенах Дома офицеров по ул. Грушевского, 30/1 будет происходить примерно до 12.00, после чего тело погибшего вынесут из здания и повезут в сторону Кабинета министров, а затем похоронят на кладбище в Киеве.

Сейчас у Дома офицеров усиленная охрана, есть представители Национальной полиции и других силовых структур. Недалеко от главного входа в здание дежурит карета скорой помощи.

оксана коваленко

В Дом офицеров также прибыли президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, начальник Генерального штаба Минобороны Виктор Муженко.

Президент попрощался с Шаповалом ап

Такі офіцери, як Максим Шаповал, роблять честь для будь-якої армії.



Він захищав Україну в найскладніші часи і в найскладніших місцях. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 30, 2017

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Как известно, 27 июня около 8:15 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался "Мерседес", водитель от сильного взрыва погиб.

Погибшим оказался один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по статье "теракт". Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.