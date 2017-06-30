Порошенко: Гибель Шаповала напоминает, что война идет не только на фронте
Президент Петр Порошенко отмечает, что гибель полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала напоминает украинцам, что война идет не только на фронте, а теракты агрессора могут быть где угодно.
Об этом он сказал на церемонии прощания с Шаповалом, убитым ранее в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Это должно заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, разведку. Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал", - сказал Порошенко.
"Он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена, в самых сложных местах. О разведчиках много не говорят, и возможность и право появляются только после того, как они от нас ушли. Он был первым в аэропорту (Донецкий аэропорт - ред .), один из первых киборгов и все сложные операции, которые проводились, в частности, на линии фронта, с его участием", – отметил президент.
Как сообщалось, утром 27 июня в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Максим Шаповал, 1978 г.р.
Ориентировочная мощность взрывчатки, заложенной в днище автомобиля, составляла от 1 до 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.
Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.
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