Порошенко: Гибель Шаповала напоминает, что война идет не только на фронте

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Пятница, 30 июня 2017, 12:12

Президент Петр Порошенко отмечает, что гибель полковника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала напоминает украинцам, что война идет не только на фронте, а теракты агрессора могут быть где угодно.

Об этом он сказал на церемонии прощания с Шаповалом, убитым ранее в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Это должно заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, разведку. Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал", - сказал Порошенко.

"Он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена, в самых сложных местах. О разведчиках много не говорят, и возможность и право появляются только после того, как они от нас ушли. Он был первым в аэропорту (Донецкий аэропорт - ред .), один из первых киборгов и все сложные операции, которые проводились, в частности, на линии фронта, с его участием", – отметил президент.

 
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Как сообщалось, утром 27 июня в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны Украины полковник Максим Шаповал, 1978 г.р.

Ориентировочная мощность взрывчатки, заложенной в днище автомобиля, составляла от 1 до 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Темы: терроризм разведка убийство
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