Два сотрудника ФСБ РФ задержаны на админгранице с Крымом
Пограничники задержали 2 сотрудников ФСБ России на административной границе с Крымом в Херсонской области.
Об этом в своем Facebook сообщает председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.
30 июня около 2.30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу.
Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.
По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.
В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.
Украинская правда
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