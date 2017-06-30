Два сотрудника ФСБ РФ задержаны на админгранице с Крымом

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Пятница, 30 июня 2017, 12:35

Пограничники задержали 2 сотрудников ФСБ России на административной границе с Крымом в Херсонской области.

Об этом в своем Facebook сообщает председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

30 июня около 2.30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу.

Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ.

 
facebook Назаренко

По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.

В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.

Украинская правда

Темы: Росcия граница
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