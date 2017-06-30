Порошенко наградил полковников ГУР и СБУ, погибших от подрыва машин
Президент Петр Порошенко наградил посмертно разведчика Максима Шаповала и сотрудника СБУ Юрия Возного, погибших 27 июня в взорванных автомобилях.
Об этом глава государства заявил в пятницу на церемонии прощания с Шаповалом.
"Я принял решение наградить наших воинов, к сожалению, посмертно. Полковнику Шаповалу присвоено звание генерал-майора, о котором он так мечтал и ожидал получить на День независимости. К сожалению, мы должны это сделать быстрее. Полковник Возного награжден одной из самых почетных наград Украины - орденом "За мужество", - сказал Порошенко.
По его словам, награждены также офицеры, которые были ранены вместе с Юрием Возным - старшего лейтенанта Дмитрия Пиддячного и лейтенанта Андрея Михайленко.
Указы о награждении Шаповала и Возного опубликованы на сайте президента.
Как сообщалось, 27 июня в центре Киева взорвался автомобиль "Мерседес". Погиб водитель - один из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.
В тот же день в Константиновском районе Донецкой области подорвался на мине автомобиль с сотрудниками СБУ. Погиб полковник Юрий Возный, трое его коллег получили ранения.
Евгений Кизилов, УП
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