В Крыму из-за аварии отключились интернет и мобильная связь

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Пятница, 30 июня 2017, 14:08

В оккупированном Россией Крыму  в результате аварии произошел массовый сбой в работе мобильной связи и интернета.

Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на "вице-премьера" оккупационного "правительства" полуострова Дмитрия Полонского.

По его словам, на участке Темрюк - Керчь была повреждена волоконно-оптическая линия связи. Из-за этого временно ограничен доступ к интернету абонентам, которые находятся в роуминге "К-телеком" (торговая марка Win mobile) и "КТК Телеком" ("Волна мобайл").

Полонский добавил, что также была снижена скорость доступа в интернет у большинства провайдеров и ограничено междугороднее телефонное соединение абонентов фиксированной связи.

Он сообщил, что последствия аварии планируется устранить до 18:00 пятницы. Сколько именно абонентов мобильной связи и пользователей интернета пострадали из-за аварии, Полонский не уточнил.

По информации издания, на территории Крыма работают пять операторов мобильной связи, включая Win mobile и  "Волна мобайл".

Темы: Крым чрезвычайное происшествие интернет мобильная связь авария
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