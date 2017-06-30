В Днипре суд отменил переименование проспекта Калинина на Нигояна

В городе Днипро апелляционный административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна, одного из героев Небесной сотни.

Об этом 30 июня сообщили жители проспекта, которые были против переименования и обратились с иском в суд, передает Радио Свобода.

Согласно решению суда, решение горсовета признано "противоправным".

По словам истца - жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой, возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры при переименовании: оно, в частности, состоялось без предварительных общественных слушаний.

"Мы ничего не имеем против личности Сергея Нигояна. Но мы живем в правовом государстве, и мы должны действовать в правовом поле. Были нарушены права жителей на свободу мысли, свободу волеизъявления, на участие в обсуждении решений органов местного самоуправления", - сказала Кузнецова .

В Днипровском горсовете признали, что при переименовании проспекта соответствующая процедура была не соблюдена.

Как отметил руководитель юридического управления горсовета Артем Павлов, теперь процедуру переименования предстоит пройти заново, на 17 августа уже назначены общественные слушания.

При этом он не исключил, что горсовет попытается обжаловать решение апелляционного суда, подав в кассационную жалобу.

Уроженец села Березноватовка на Днепропетровщине Сергей Нигоян погиб от огнестрельного ранения в Киеве в ночь на 22 января 2014 во время Революции Достоинства. Он был первым из протестующих, погибшего в столице Украины во время Майдана.

Как известно, проспект Калинина переименовали в проспект Сергея Нигояна в январе 2015 года.