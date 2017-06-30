В крымскотатарский детский центр в Крыму пришли силовики РФ - адвокат
В детский крымскотатарский центр Elif в аннексированном Крыму пришли российские силовики.
Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов в своем Facebook, передают "Крым.Реалии".
"Срочно! Прямо сейчас в детский центр Elif нагрянула прокуратура!" – написал он.
На сайтах подконтрольной России прокуратуры Крыма и других силовых ведомств пока нет сообщений по этому поводу.
Как сообщалось, в январе 2016 года в Джанкое во время "проверки" детского крымскотатарского центра Elif силовики изъяли детскую литературу, а также пришли с допросами в семьи детей посещающих центр.
Как известно, крымскотатарский детский центр Elif начал работу в октябре 2015 года и зарегистрирован по российскому законодательству. В нем воспитывается около 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет.
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