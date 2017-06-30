НАПК заинтересовалось еще 27 декларациями чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции решило провести полную проверку еще 27 деклараций чиновников.

Такое решение было принято в пятницу, говорится в сообщении НАПК в Facebook.

"Среди лиц, декларации которых будут проверяться, фигурируют ректор, сельские головы и представители прокуратуры. Проверку этих деклараций поручено провести члену Национального агентства - заместителю председателя Руслану Радецкому", - говорится в сообщении.

"Осуществлять проверку будут работники департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни, она продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день за днем ​​принятия решения - 30 июня 2017", - заявили в НАПК.

Как известно, ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции на одном из заседаний решило провести полную проверку деклараций 20 чиновников.

Украинская правда