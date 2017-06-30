Помогали силовикам на Майдане: Дела двух "титушек" пошли в суд

Генеральная прокуратура передала в суд обвинительные акт в отношении двух "титушек", которые помогали силовикам во время протестных акций в 2014 году.

Об этом в пятницу сообщила ГПУ на своем официальном сайте.

Отмечается, что один из них был организатором и координатором титушек.

Обоим, как докладывает ГПУ, инкриминируется "совершение пособничество и содействия правоохранительным органам в спланированной провокации, превышение власти и незаконном задержании активистов общественного движения "Автомайдан", применение к ним насилия, причинения им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленное повреждение их автомобилей в январе 2014 года в г. Киеве".

Такие действия в прокуратуре квалифицировали по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины (пособничество в превышение власти, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия).

Как известно, 2 июня ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц за помощь силовикам в задержании и избиение активистов "Автомайдана" в Киеве во время Революции Достоинства.

Украинская правда