Дело СБУ-шников, подозреваемых во взяточничестве, передали в суд

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых подозревают во взяточничестве, завершили и дело передали в суд.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемые - начальник сектора отдела контрзащиты экономики (подполковник) одного из областных управлений СБУ и заместитель начальника отдела этого же управления (майор) - действуя по предварительному сговору с группой лиц требовали и получили от субъектов хозяйствования неправомерную выгоду в размере 50 тыс. долл. США за неосуществление давления на их бизнес.

Детективы НАБУ задокументировали факт получения через посредника половины от этой суммы от руководителей двух коммерческих предприятий.

15 марта сотрудников СБУ разоблачили "на горячем". 16 марта им сообщили о подозрении по признакам совершения ими уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Материалы досудебного расследования обвиняемым и их защитникам открыты для ознакомления 16 июня.

Украинская правда