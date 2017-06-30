Мать пленного военного Агеева: Я верила, что нас там нет, в Украине

Мать российского военнослужащего Виктора Агеева Светлана говорит, что сын перестал выходить на связь 30 мая 2017 года.

Об этом она сказала в интервью "Новой газете".

Как стало известно 25 июня, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. Минобороны РФ опровергает эту информацию, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

В то же время мать российского военнослужащего заявляет, что служить по контракту Виктор уехал 18 марта 2017 года. При этом, по ее словам, в Ростовскую область он поехал самостоятельно на поезде.

"Я уже тогда засомневалась: почему, если есть контракт, он едет сам, а не через военкомат? Но я отбросила эти сомнения. Значит, так надо, подумала. При мне он созванивался с кем-то из Ростова, ему давали какие-то номера, координаты. Так он попал в Ростов, а потом оказался в Батайске и оттуда уже звонил мне", - рассказала Светлана Агеева.

Она говорит, что со дня его прибытия в Ростов она созванивалась с ним еженедельно, но начиная с 30 мая связь прекратилась: Виктор успел сообщить матери, что созваниваться регулярно "теперь будет тяжело".

"Почему так вышло, я не поняла. То звонил-звонил, а потом вдруг говорит: "нельзя больше, начальство не велит". При этом у нас с ним очень близкая связь, доверительная очень. И вдруг вот это, не очень понятно было", - отметила женщина.

При этом она рассказала, что всегда была уверена в том, что на территории Украины российских военных нет.

"Я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши не присутствуют. По крайней мере, я верила, что стараются [не присутствовать]", - сказала мать военного.

Светлана Агеева также обратилась к президенту РФ и министру обороны с просьбой помочь вернуть сына в Россию.