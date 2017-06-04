SpaceX запустила ракету Falcon 9 и успешно посадила первую ступень
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции.
Об этом сообщает NASA.
После запуска ракеты-носителя, произошло отделение главного двигателя и грузовик продолжил движение к космической станции.
Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Wsvu8AgQI5— NASA (@NASA) 3 червня 2017 р.
В свою очередь, компания SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты Falcon 9 успешно совершила посадку в посадочной зоне-1.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) 3 червня 2017 р.
Грузовик доставит на МКС более 2700 кг материалов для научных исследований и продовольствия.
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