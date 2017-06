SpaceX запустила ракету Falcon 9 и успешно посадила первую ступень

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции.

Об этом сообщает NASA.

После запуска ракеты-носителя, произошло отделение главного двигателя и грузовик продолжил движение к космической станции.

Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/Wsvu8AgQI5