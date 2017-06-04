Лондон: Полиция заявила о теракте, угроза продолжается, слышны взрывы

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Воскресенье, 4 июня 2017, 04:18

Наезд на пешеходов и нападения с ножом в центре Лондона признаны терактом.

Об этом заявила полиция города.

"Инциденты на Лондонском мосту и в Боро-маркет объявлены теорористичнимы актами", - сообщила полиция.

Правоохранители уточнили, что еще один инцидент в районе Воксхолл к происходящему не имеет отношения.

Также, как сообщает BBC, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала события в Лондоне "потенциальным актом терроризма".

Журналисты, находящиеся на месте событий сообщают про взрывы, звучащие в оцепленном районе. Пока неизвестно, контролируемые ли это взрывы.

Свидетели сообщают также о выстрелах в районе Боро-маркет. В то же время, один из пользователей соцсетей опубликовал фото, на котором видно человека с предметами похожими на канистры привязанными к телу.

 
Gabriele Sciotto

Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, одновременно неподалеку в районе Боро-маркет произошли нападения с ножом.

В результате этих событий пострадали по меньшей мере 5 человек. В полиции подтвердили, что погибших больше чем один человек. Некоторые СМИ сообщили, что жертв может быть около 20, но официального подтверждения нет.

Темы: Великобритания терроризм
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