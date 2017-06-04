Тело Любомира Гузара привезли в Киев, храм для прощания открыт круглосуточно

Гроб с телом Патриарха Любомира привезли из Львова в Патриарший собора Воскресения Христова в Киеве, где можно будет пропрощаться с усопшим.

Об этом сообщает Украинская греко-католическая церковь.

"Светлой памяти Блаженнейшего Любомира в сопровождении главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава привезли из Львова в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, где верные и все люди доброй воли смогут отдать последний долг усопшему. С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения", - говорится в сообщении.

Утром в этом храме состоятся три Литургии, в течение которых подход к гробу будет ограничиваться, это будет в 7:30, 9:00 и 11:00.

Закончится прощание в понедельник Архиерейской литургией и чином погребения. К собору приедут около 600 священнослужителей из разных епархии Украины и из-за рубежа. В молитве будет участвовать личный посланник Папы Франциска Архиепископ Кирил Василий, секретарь Конгрегации для Восточных Церквей.

Похоронят Блаженнейшего Любомира в крипте Патриаршего собора 5 июня.