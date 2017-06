Трамп сочувствует Лондону и проталкивает запрет на въезд в США

США готовы предоставить любую помощь Лондону и Великобритании, где минувшей ночью произошел теракт.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в twitter.

"Что угодно, что США могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами! Храни вас Бог!", - написал он.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!