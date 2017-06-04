Трамп сочувствует Лондону и проталкивает запрет на въезд в США

США готовы предоставить любую помощь Лондону и Великобритании, где минувшей ночью произошел теракт.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в twitter.

"Что угодно, что США могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами! Храни вас Бог!", - написал он.

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Ранее, в то время, когда начали появляться сообщения о теракте в Лондоне, Трамп заявил, что США необходим запрет на въезд в страну.

"Мы должны быть умными, внимательными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности", - заявил он.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 червня 2017 р.

Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих и продолжил движение в район Боро-маркет, где произошли нападения с ножом.

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 ​​нападавших.