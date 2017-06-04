Трамп сочувствует Лондону и проталкивает запрет на въезд в США

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Воскресенье, 4 июня 2017, 07:46

США готовы предоставить любую помощь Лондону и Великобритании, где минувшей ночью произошел теракт.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в twitter.

"Что угодно, что США могут сделать, чтобы помочь Лондону и Великобритании, будет сделано. Мы с вами! Храни вас Бог!", - написал он.

Ранее, в то время, когда начали появляться сообщения о теракте в Лондоне, Трамп заявил, что США необходим запрет на въезд в страну.

"Мы должны быть умными, внимательными и жесткими. Нам необходимо, чтобы суды вернули нам наши права. Нам нужен запрет на въезд как дополнительный уровень безопасности", - заявил он.

Как сообщалось, в Великобритании на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих и продолжил движение в район Боро-маркет, где произошли нападения с ножом.

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 ​​нападавших.

Темы: Трамп США Великобритания терроризм
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