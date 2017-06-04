Британские консерваторы приостановили предвыборную кампанию

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй приостановила предвыборную кампанию из-за ночных атак террористов в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

"Консервативная партия не будет проводить сегодня кампанию на национальном уровне", - сообщил представитель Консервативной партии. Он добавил, что партия пересмотрит свое решение после получения более подробной информации относительно нападений.

Главные оппоненты консерваторов лейбористы пока не давали комментариев по поводу приостановления своей кампании.

В то же время редактор британской телесети ITV Роберт Пестон сообщил, что британские политики приостановили национальную кампанию, однако локальная кампания - продолжается.

В ночь на воскресенье шесть человек были убиты в результате нападения в центре Лондона. Террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

Сообщается, что в больницы Лондона госпитализировали 48 пострадавших.

Европейская правда