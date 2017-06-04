После обстрела ДФС обесточена из-за порыва ЛЭП

При попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию ​​обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Об этом сообщил вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко в Twitter.

"Сегодня около 9:00 при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию ​​обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории", - написал он.

1/2 #Авдіївка Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтр.станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтр.території — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 4, 2017

По словам Зубко, сейчас проводятся согласования сторон о проведении ремонтных работ.

Водоснабжение осуществляется по графику из резерва (запас воды в резервуаре 3 тысячи кубометров).

Как сообщалось, в субботу вечером боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию.

Украинская правда