Один из погибших в субботу в зоне АТО служил в Нацгвардии

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Воскресенье, 4 июня 2017, 13:19

Один из погибших в субботу в зоне АТО воинов был военнослужащим Национальной гвардии.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеро бойцов получили ранения и травмы. Один из погибших - военнослужащий Национальной гвардии Украины", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 36 обстрелов, 14 из которых с тяжелого оружия.

На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов, 6 из них с применением тяжелого вооружения.

На Луганском направлении произошло 10 вражеских вооруженных провокаций.

Украинская правда

Темы: АТО
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